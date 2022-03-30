На льготные кредиты столичным предпринимателям выделят 7 млрд рублей

Власти Москвы выделят 7 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы. В рамках этих программ будет выдано свыше восьми тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей.

Правительство Москвы приняло решение о выделении 7 млрд рублей на реализацию ранее утверждённых программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели смогут получить гранты на создание импортозамещающих производств. Получить средства смогут компании любого размера из любых отраслей экономики. Уточняется, что власти в первую очередь подержат проекты по обеспечению повседневных нужд жителей Москвы в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства.

Компании смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. 25% гранта предприниматели смогут получить авансом, что позволит максимально быстро создавать новые проекты. Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей.