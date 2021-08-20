На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельности

На Курильских островах могут быть отменены проверки и налоги на инвестиционную и коммерческую деятельность предприятий и физических лиц. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, слова которого приводит ТАСС.

Налогов на Курилах почти не останется. Не просто будут сняты ставки налогов, но и у тех предприятий и людей, которые будут осуществлять инвестиционную коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов, - пояснил полпред. По его словам, такой режим может сохраниться в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует развивать территории Курильских остров за счёт создания там свободной налоговой области. Такой сценарий хотят реализовать в ближайшие пять лет, оставив на Курилах действие только одного налога — на доходы физических лиц.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести на Курильских островах особый налоговый режим. В рамках этого предложения планируется освободить от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также земельных и транспортных денежных сборов. Помимо этого, в регионе планируется ввести свободную таможенную зону и также понизить ставки платежей по страховым взносам в размере 7,6%.