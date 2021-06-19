На кубанских курортах не выявили необоснованного завышения цен

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На курортах на территории Краснодарского края в ходе проверки не выявлено нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен на отдых. Мониторинг был проведён специалистами регионального УФАС РФ. Данная информация содержится в письме за подписью нарушений федерального закона о защите конкуренции, которые могли бы привести к необоснованному росту цен на отдых, передаёт ТАСС.

Прежде эксперты в этой отрасли говорили, что в Крыму и на Кубани выросли цены из-за ограничений в связи с пандемией на зарубежных курортах. Также глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова отмечала, что на Черноморском побережье спрос кратно превышает предложение. Это приводит к динамическому росту цен на отдых.

Как отметила Литовченко, проверка не выявила нарушений федерального закона о защите конкуренции. Гостиницам предостережения не выдавали.

Нарушения, как говорит закон, могут выражаться в установлении или поддержании определенных цен, их повышении. Туризм же характеризуется большим количеством участников, которые конкурируют друг с другом. Также мониторинг не показал наличие доминирующего положения тех или иных субъектов.

Недопустимыми являются случаи односторонней отмены бронирования номеров со стороны средств размещения, а также пересмотр ими условий ранее заключённых договоров на оказание гостиничных услуг с целью их перезаключения на новых условиях по более высокой цене. Для пресечения таких недобросовестных практик со стороны средств размещения и туроператоров ФАС России совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором выпустили трёхстороннее письмо. Такие действия могут повлечь наступление гражданско-правовой и административной ответственности, — добавили в региональном УФАС.

Ранее стало известно, что выезжающим на отдых туристам лучше отдать предпочтение отелям, а не частным домам или квартирам. Об этом «Радио 1» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

По мнению парламентария, отели смогут обезопасить туристов при возникновении непредвиденной ситуации, например стрельбы.