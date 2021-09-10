На инфестфоруме «Зауралье-2021» обсудили цифровизацию российского экспорта

В Башкирии начался III Всероссийский инвестиционный сабантуй. Участники форума, в частности, обсудили перспективы цифровизации российского экспорта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

По словам руководителя представительства АО «Российский экспортный центр» в Уфе Рената Маняпова, на республиканском уровне этим вопросом занимаются несколько профильных ведомств: Центр поддержки экспорта, представительство Российского экспортного центра, а также Центр поддержки Республики Башкортостан.

Глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала о запуске в республике проекта под названием «Скорая экспортная помощь», в рамках которого прошло консалтинговое исследование.

Делили направления экспортёров так: начинающие, уже экспортирующие и те, кто ещё к этому не готов. Самое важное на сегодняшний день — нащупать и понять тех предпринимателей, которые уже экспортировали, но перестали. И понять, почему они это сделали, — сказала она.

По словам спикера, сейчас ведомство вынуждено заставлять предпринимателей собирать все документы на протяжении полутора месяцев и приносить лично в ведомство. Формат «одного окна» упростит жизнь не только экспортёрам, но и самому министерству.

Кроме того, проблема с документами была у многих предпринимателей — некоторые не успевали подать документы в срок, забывали отправить какой-то один документ и так далее. Но благодаря появлению «Одного окна» эта процедура стала проще, — заявил вице-президент АО «Российский экспортный центр» по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Он отметил, что главной задачей «Одного окна» изначально ставилось именно создать для экспортёра единую точку доступа, через которую он сможет получить все сервисы, а не путешествовать между различными ведомствами и службами. Проблема заключалась ещё и в том, что на одно и то же место нужно было предоставлять одни и те же документы.