На инновационные отрасли экономики потратят полтриллиона рублей

За три года на развитие новых секторов экономики будет потрачено полтриллиона рублей, в ближайшее время в правительство будет внесён соответствующий проект бюджета. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума. Трансляция выступления ведётся на сайте мероприятия.

Силуанов уточнил , что речь идёт о развитии таких отраслей, как радиоэлектроника, водородная тематика и новая инфраструктура, на что были направлены стратегические инициативы правительства. Он также добавил, что Минфин на следующей неделе внесёт в правительство проект федерального бюджета на предстоящие три года.

Бюджет в 2022–2023 годах планируется с небольшим профицитом, в 2024 году — с небольшим дефицитом. Сейчас ведётся доработка документов для окончательного внесения проекта бюджета в правительство РФ.

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета России за первые семь месяцев текущего года составил 890,298 млрд рублей. Доходы же за семь месяцев достигли 13,65 трлн рублей, что составляет 72,7% от общей прибыли. Больше всего доходов поступило в госказну от Федеральной налоговой службы (8,803 трлн рублей, 72,2% к прогнозным показателям), на втором месте оказалась Федеральная таможенная служба (3,547 трлн, 71,1%). Другие госорганы перечислили в бюджет 1,3 трлн рублей (82%).