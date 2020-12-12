На границе Литвы с Белоруссией и РФ скопилось более 700 грузовиков

https://static.news.ru/photo/045d06b8-3c6b-11eb-acb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На государственной границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью России зафиксированы большие очереди грузовых машин. Ожидание в них на некоторых переходах займёт более суток.

Данные об этом появились на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.

По состоянию на 12:00 мск на четырёх КПП на белорусском направлении всего находились 466 фур. Наиболее продолжительное время ожидания пересечения границы отмечено на переходе в Медининкай, где скопилось 326 фур. По прогнозам дирекции, оно составит 24 часа.

Также зафиксированы очереди на двух из четырёх переходов в Калининградскую область. На КПП в Кибартай в 14-часовой очереди стояли 96 грузовиков, на КПП в Панемуне — 77 фур. На последнем пункте машинам, согласно прогнозу, предстоит ждать проезда через границу 26 часов. Эксперты связывают это с приближением Нового года и Рождества. Традиционно в декабре перевозчики спешат выполнить увеличивающиеся обязательства перед заказчиками, передаёт ТАСС.

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