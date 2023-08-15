«На фоне безумия выглядит традицией»: Дерипаска о повышении ключевой ставки Дерипаска назвал миленькой традицией повышение ключевой ставки в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Повышение ключевой ставки является сложившейся «миленькой традицией» для России, заявил в своем Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, это особенно приятно на фоне риторики, согласно которой в России все будет хорошо, и всеобщего безделия.

На фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что все в принципе неплохо и даже, наверно, будет еще лучше (главное ничего не делать и ничего не менять), повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков, — написал Дерипаска.

Решение о повышении ключевой ставки было принято Центробанком РФ сегодня, 15 августа. По словам представителей пресс-службы регулятора, такие меры направлены на обеспечение ценовой стабильности. В Банке России также подчеркнули, что в стране наблюдается усиление инфляции, годовой показатель которой увеличился до 4,4%. Предполагается, что в 2024 году она вернется на прежний уровень — 4%. При этом отмечается, что в случае необходимости ключевая ставка может быть вновь повышена.

Изменение ключевой ставки оказало влияние на рынок валют. По данным Московской биржи, курс доллара сегодня опустился ниже 96 рублей, евро — до 106,4 рубля. Позднее рубль вновь перешел к снижению.

Финансовый аналитик и экономист Ян Мелкумов ранее заявил, что Центробанк России принимает эффективные меры по борьбе с последствиями выросшей инфляции. При этом он допустил, что к концу года будет наблюдаться плавное снижение курса рубля. В таком случае Банк России может принять жесткие валютные ограничения.