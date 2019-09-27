https://static.news.ru/photo/dea8c094-e138-11e9-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Единой России» во втором квартале текущего года предоставили более 710 млн рублей на осуществление деятельности. Таким образом она заняла первое место среди партий по данному показателю.

Согласно финансовым отчётам партий , опубликованным на сайте ЦИК, в общей сложности поступило 710,7 млн рублей. Из них 684,9 млн рублей партия получила в качестве пожертвований от юрлиц. Оставшиеся деньги поступили за счёт гражданско-правовых сделок. Также единороссам поступило имущество на сумму 45,2 млн рублей.

Вторую строчку заняло «Яблоко» с 69,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Российская партия пенсионеров за социальную справедливость с 33,4 млн рублей.

КПРФ получила 28,6 млн рублей и имущество на сумму 78 млн рублей. В ЛДПР поступило 13,8 млн рублей, а также имущество на сумму 38 млн рублей. Доход «Справедливой России» составил 3 млн рублей.

Как писал News.ru, ранее председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов заявил, что в России необходимо формировать новые политические силы. Для этого важно выработать решения, которые будут способствовать этому. По его словам, на протяжении многих лет политическое движение создавало возможности для политической конкуренции. При этом, по оценке Грызлова, на последних прошедших выборах «Единая Россия» сохранила свои позиции и доверие избирателей.