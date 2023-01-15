Форум в Давосе пройдет без российских миллиардеров Bloomberg: на форуме в Давосе в 2023 году не будет российских и китайских миллиардеров

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января, не будет российских и китайских бизнесменов, сообщает Bloomberg. По информации издания, всего в 2023 году для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, в том числе 33 предпринимателя из США, что на 40% больше, чем 10 лет назад.

Индия будет представлена на форуме 13 миллиардерами, в числе которых угольный магнат Гаутам Адани, который по итогам минувшего года стал богаче на $44 млрд. Еще 18 миллиардеров приедут на ВЭФ из различных европейских стран.

Ранее посольство США в Берне сообщило, что президент Джо Байден не примет участия во Всемирном экономическом форуме, но направит на встречу посла Скотта Миллера. Также в делегацию США на ВЭФ вошли министр труда Мартин Уолш, директор Нацразведки Эврил Хейнс и торговый представитель США Кэтрин Тай.

Всемирный экономический форум проводится в Швейцарии с 1971 года. Ежегодно в Давосе встречаются представители бизнес-элит со всего света и обсуждают экономические вызовы современности.