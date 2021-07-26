На Дальнем Востоке резко подорожает недвижимость

Осенью в крупных городах Дальневосточного федерального округа ожидают значительное подорожание квартир. Это произойдёт из-за сезонного наплыва покупателей, когда многие вернутся из отпусков, при этом продавцы на фоне увеличения спроса активно поднимут цены. Об этом «ФедералПресс» рассказал специалист в сфере продаж жилья из Владивостока Василий Шишкин.

В крупных городах Дальнего Востока осенью ожидается увеличение стоимости квартир, в частности Владивостоке и Хабаровске. Ожидаемый рост цен составляет примерно 15%.

Люди не планируют летом крупные покупки. Большинство, как правило, стараются уйти в отпуск. А раз нет спроса, то не будет и предложения. Основная битва за квадратные метры начнётся в сентябре, достигнув кульминации к декабрю, — отмечает эксперт.

В свою очередь ограничения, которые были связана с коронавирусом, подтолкнули нерешительных к покупке недвижимости, считает Шишкин. Люди стали активнее брать жильё в ипотеку и сейчас доля такой недвижимости на рынке составляет около 40%.

Кроме того значительно увеличились цены на новостройки. За последние два года почти вполовину. Это связано с тем, что застройщикам стало невыгодно продавать квартиры дешевле в связи с законом об эскроу-счетах. Также значительно выросли расходы строительных компаний из-за стремительного подорожания стройматериалов, резюмирует специалист.

Ранее стало известно, что предложение на вторичном рынке резко упало в нескольких городах России. По итогам второго квартала 2021 года лидерами по снижению предложения на вторичном рынке стали Челябинск, Красноярск и Екатеринбург.