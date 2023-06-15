На Чукотке построят первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт

Фото: Росатом

Госкорпорация «Росатом» и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в регионе проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М». Подписание соглашения состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев и врио губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

«Проекты АСММ имеют огромное значение для социально-экономического развития удалённых и труднодоступных регионов России с децентрализованным энергоснабжением. Они позволяют снять инфраструктурные ограничения, дают старт новым перспективным промышленным проектам, создают новые рабочие места и профессии, тем самым содействуя экономическому росту и улучшая жизнь людей. Мы уже эксплуатируем единственную в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов», реализуем проект первой российской наземной АСММ в Якутии на базе РУ «РИТМ-200Н», и сегодня вместе с Правительством Чукотского автономного округа закрепили намерение сотрудничать по проекту новой АСММ. «Шельф-М» – это расширение линейки реакторов малой мощности и наших возможностей применения атомной энергетики, адаптация технологий под потребности заказчиков», — заявил Лихачев.

«Уверен, что развитие партнерства с Росатомом – одним из признанных мировых лидеров в области технологий создания атомных станций малой мощности, придаст новый импульс инновационному и промышленному развитию нашего округа и поможет нам существенно улучшить качество жизни людей», — отметил Владислав Кузнецов.

В 2024 году планируется завершить технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования. АСММ на базе реакторной установки «Шельф-М» планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.