На биржах сообщили о параллельном снижении курса доллара и цен на газ

Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 75 рублей. При этом он полностью растерял рост 11 февраля, когда курс составил 77,62 рубля за доллар. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.13 среды падал на 32 копейки, до 74,99 рубля, евро — на 21 копейку, до 85,29 рубля.

Параллельно с этим продолжает снижаться цена на газ в Европе: как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, на открытии торгов цена опустилась в район $780 за тысячу кубометров. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась до $777,7 за тысячу кубометров, или €66,21 за мегаватт-час.

К настоящему времени цена газа отыграла часть падения и находится на отметке в $793. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 5%.

Ранее российский рубль и акции отреагировали ростом на сообщения о завершении ряда учений Вооружённых сил РФ и возвращении подразделений в пункты постоянной дислокации. Всего за несколько минут курс доллара США упал более чем на рубль — с 76,7 рубля до 75,6 рубля за доллар, евро опустился приблизительно на 1,1 рубля — с 86,8 рубля до 85,7 рубля за евро. В тройку наиболее подорожавших акций вошли акции «Яндекса» (+4,3%), «Татнефти» (+3%) и АФК «Система» (+3%).