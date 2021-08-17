На базе основного конкурента «Газпрома» произошёл взрыв

На базе крупнейшего российского независимого производителя природного газа — компании НОВАТЭК — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл взрыв. Об этом сообщает Znak.com.
Отмечается, что в результате инцидента
Взрыв
Ранее сообщалось, что у главного конкурента НОВАТЭКа — госкомпании «Газпром» — на одном из заводов случилась авария на заводе по подготовке конденсата, расположенном под Новым Уренгоем.
После этого инцидента организация начала временно приостанавливать поставки углеводородных газов (СУГ) железнодорожным транспортом по всем направлениям на неопределённый срок.