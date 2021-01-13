На авиаперелёты в ДФО дополнительно выделили 5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/31c357f4-55ae-11eb-999e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство выделило дополнительные 5 млрд рублей на авиаперелёты на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, в ДФО наблюдается очень высокий спрос на пассажирские авиаперелёты, поэтому неудивительно, что льготные билеты, которые были профинансированы из первого транша субсидий, были «энергично» раскуплены местными жителями за несколько дней.

В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей, эти средства позволят увеличить объёмы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза, — отметил он.

Министр уточнил, что жители Дальнего Востока, которые не успели купить льготные билеты в начале января, смогут приобрести их в феврале, когда авиакомпании получат второй транш.

Чекунков добавил, что также продолжается работа по повышению доступности авиасообщения в регионе, включая развитие межрегиональных и местных авиаперевозок, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Росавиации Алексей Новгородов в кулуарах «Транспортной недели» сообщил, что банкротств авиакомпаний и аэропортов в связи с пандемией коронавируса в России не ожидается.