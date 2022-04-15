«На 50 лет или пожизненно»: экономист о санкционном сроке для России

Антироссийские санкции направлены на полную экономическую изоляцию РФ, зарубежные страны продолжат их вводить, пока данная цель не будет достигнута, заявил NEWS.ru главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. Спикер отметил, что рестрикции принимаются «на 50 лет или пожизненно». Эксперт также призвал «не питать иллюзий» по поводу их отмены.

Нынешнюю ситуацию он сравнил с давлением на СССР на фоне ввода войск в Афганистан в 1979-м. По его словам, против Советского Союза начали применять санкции с начала 1980-х, а сняли ограничения в 2000-м.

До тех пор, пока есть международная поддержка санкций, их вводить не перестанут. Не все их поддерживают, особенно в ЕС — из-за зависимости от российских энергоносителей. Но чем больше участников их одобряет, тем быстрее их вводят и реализуют. Пакет санкций постоянно увеличивается, потом часть пунктов убирают, но и их, на точечных мероприятиях, пересматривают и утверждают. Они направлены на полную экономическую изоляцию. Скорой их отмены ждать не стоит, исходя из опыта. В 1981-м ввели санкции против СССР из-за Афганистана, отменили только в 2000-м. Союза уже не было, Ельцин ушёл. Не стоит питать иллюзий, что их отменят в ближайшие 20 лет. Их ввели на 50 лет или пожизненно, — объяснил Зайченко.

Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что западные страны не собираются прекращать де-факто объявленную ими экономическую войну против России и будут вводить новые санкционные меры. По его словам, российские банки или компании в любой момент могут попасть под ограничения, а их активы за рубежом могут быть заморожены.

Орешкин отметил, что на фоне текущей ситуации власти в случае необходимости будут принимать дополнительные решения в социальной сфере. Он добавил, что правительство, в частности, будет внимательно следить за ситуацией с доходами населения, подчеркнув, что одной из задач властей в этом году является снижение уровня бедности.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что западные страны развязали против России экономическую войну. Так он назвал нынешнее санкционное давление в ходе выступления в Госдуме. Он добавил, что перед правительством и парламентом стоят исторические вызовы, с которыми удаётся справляться в максимально сжатые сроки.