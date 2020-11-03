Мясо на игле: стоит ли упрощать ввоз сои с ГМО

Минфину и Минэку не нравится идея продления до 2022 года ввоза в Россию без госрегистрации генно-модифицированной (ГМО) сои для животных кормов и кормовых добавок. Позиция ведомств представлена в письмах с отзывом на соответствующий проект постановления, которые в октябре были направлены в Минсельхоз. В последнем не смогли оперативно ответить на запрос NEWS.ru. По мнению экспертов, допуская на внутренний рынок более дешёвый, за счёт тарифных барьеров стран-производителей, иностранный ГМО-шрот, мы ставим под удар наши перерабатывающие предприятия, которые не смогут предложить конкурентоспособную цену на внутреннем рынке сои по сравнению с экспортной альтернативой.

В финведомстве полагают, что продление срока действия постановления, упрощающего ввоз сои с ГМО, является необоснованным, следует из письма министерства, которое цитирует РБК . Как рассказали чиновники, ввоз без госрегистрации был разрешён как временная мера, пока будут разрабатываться необходимые для этой процедуры методики проведения молекулярно-генетического исследования и биологической безопасности продукции и ГМО. Однако сейчас эти методики уже утверждены приказами Минсельхоза, поэтому продление постановления кабинета министров не требуется. В Минэке придерживаются того, что целесообразность продления ввоза ГМО-сои без госрегистрации ещё на один год нуждается в допобосновании. Так, к примеру, не была сделана оценка регулирующего воздействия этой меры.

По мнению Минсельхоза, продление постановления № 520 до 1 января 2022 года позволит, с одной стороны, не допустить на рынок небезопасные ГМО, с другой — роста цен на российском рынке кормов.

Справка: cоевые бобы и шрот (продукт их переработки) широко применяются для производства кормов и кормовых добавок как источник растительного белка.

В этой связи Минсельхозом был подготовлен проект постановления, предусматривающий продление до 1 января 2022 года срока действия постановления № 520, сообщили NEWS.ru в правительстве. Проект соответствующего акта в настоящее время проходит процедуру межведомственного согласования, уточнили представители кабмина.Как объяснили NEWS.ru в пресс-службе правительства, постановлением № 520 установлен временный порядок ввоза соевых бобов и соевого шрота, безопасность которых подтверждена Россельхознадзором в соответствии с ранее действующими нормами. Необходимость принятия такого решения была вызвана обращением ассоциаций и союзов крупных животноводческих компаний, подчеркнули в кабмине.

Дело в том, что в отсутствие новых зарегистрированных линий возникают предпосылки дефицита на рынке высокобелковых кормов. Несмотря на рост объёмов производства в России соевых бобов, потребность российских животноводов в ввозе импортного сырья на фоне интенсивного развития подотраслей животноводства остаётся актуальной до настоящего времени, — сказали в пресс-службе кабмина.

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В отношении методик проведения экспертиз безопасности ГМО-кормов и кормовых добавок следует отметить, что, несмотря на утверждение Минсельхозом необходимой нормативно-правовой базы, с учётом длительности исследований к 1 января 2021 года ни одна экспертиза не будет завершена, отметили в пресс-службе правительства.

Масложировой союз России неоднократно выступал за внесение изменений в постановление правительства № 520 в части исключения соевого шрота из списка продукции, не подлежащей госрегистрации, так как оно изначально было принято без проведения оценки регулирующего воздействия и не учитывало мнение отраслевого сообщества. При этом стоит отметить, что мы поддерживаем упрощение ввоза сырья — бобов. Михаил Мальцев исполнительный директор Масложирового союза России исполнительный директор Масложирового союза России

По шроту ситуация совсем другая, продолжает Мальцев. Допуская на внутренний рынок более дешёвый, за счёт тарифных барьеров стран-производителей, иностранный ГМО-шрот, мы ставим под удар наши перерабатывающие предприятия, которые не смогут предложить конкурентоспособную цену на внутреннем рынке сои по сравнению с экспортной альтернативой, поясняет специалист. В связи с этим значительную часть объёмов отечественной сои, по оценкам эксперта, будет выгоднее экспортировать, а не продавать переработчикам.

Массовый ввоз ГМО-шрота приведёт к тому, что производители мяса сядут на иглу зависимости от импортных поставок, отечественная соя уедет на экспорт, а перерабатывающие мощности, построенные в том числе на средства господдержки, остановятся, — уверен Мальцев.

Не надо запретов

Россия пока не исчерпала возможности расширения производства сои, полагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Среднегодовой прирост производства сои в стране за последние 10 лет достаточно высок — более 19% для кормовых целей и продовольствия. Упрощённый контроль даёт импортёрам значительные лазейки для поставки генномодифицированной сои в больших количествах, чем предусмотрено квотами и соглашениями.

Это создает значительную конкуренцию добросовестным производителям немодифицированных продуктов. Ибрагим Рамазанов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению специалиста, вред, наносимый ГМО-продукцией, в том числе генномодифицированной соей, заключается не только во влиянии на экологию, здоровье людей, но и на репутацию России как производителя безопасного и экологически чистого продовольствия, спрос на которое постоянно растёт.

С точки зрения стратегических перспектив, позиции Минфина и Минэкономразвития являются более оправданными, рассуждает экономист. Это может повысить репутацию России как производителя качественного продовольствия, а высокие, по сравнению с ГМО-продукцией, затраты на производство продовольствия без ГМО-продукции окупятся нарастающим спросом.

Справка: на рынке сегодня 90% ГМО-сои и 10% «чистой» сои, говорят эксперты. ГМО-соя на рынке представлена с середины 1990-х. Вред ГМО не доказан по сей день, утверждают специалисты. Ведь уже прошло более семи поколений крупного рогатого скота, чтобы понять, что опасных мутаций ГМО не даёт.

Однако полный запрет на ввоз генномодифицированного сырья, в том числе сои, недопустим. Ввоз ГМО-сырья, которое значительно дешевле немодифицированного сырья, является целесообразным при производстве технических продуктов: масел, спиртов и т.п. Поэтому особому контролю нужно подвергать цель ввоза ГМО-сырья, — полагает Рамазанов.

При этом не только нужно усилить контроль ввоза подобной продукции, но и актуализировать эту проблему через СМИ и другие источники для формирования отношения отечественных и зарубежных потребителей к продовольствию, производимому в Российской Федерации без использования ГМО-сырья, подчеркнул эксперт.

По этой причине правительству совместно с другими заинтересованными ведомствами необходимо разрабатывать перечень целей завоза и способов контроля целевого использования ГМО-сырья, резюмировал аналитик.

Я считаю, что во избежание путаницы на рынке обязательно следует ввести госрегистрацию соевых компонентов. У потребителя не должно быть путаницы между ГМО-соей и «живым» продуктом. Владимир Асафов генеральный директор ЗАО «Белок», кандидат технических наук генеральный директор ЗАО «Белок», кандидат технических наук