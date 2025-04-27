Мы жируем или медленно умираем? Правда о жизни в России, которую скрывают

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Известный экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что две трети россиян не живут, а «медленно умирают». Он ссылается на данные ВШЭ, согласно которым зарплаты 66% наших соотечественников не превышают 40 тысяч рублей. NEWS.ru рассказывает, так ли все плохо и какие показатели на самом деле отражают состояние дел в России.

Как в Госдуме оценили реальный уровень жизни россиян

Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале привел неутешительные данные относительно уровня жизни среднего россиянина. По мнению парламентария, не стоит жаловаться на то, что официальная статистика что-то недоговаривает или искажает. Разумным людям достаточно посмотреть на реальные цифры, чтобы сделать вывод, отметил он.

В качестве примера экономист привел дилеров, продающих китайские авто, которые «затоварены под завязку». «Настолько, видимо, вырос уровень жизни россиян, что люди практически не покупают новые автомобили», — пояснил он свои слова.

При этом депутат отметил, что есть и более показательные вещи. В частности, по исследованию ВШЭ, в 2024 году две трети россиян имели доход 40 тыс. рублей или меньше. «Если учесть, что реальный прожиточный минимум (а не официальный!) где-то 51,3 тыс. рублей, мы должны признать: две трети россиян не живут, а медленно умирают», — подытожил Делягин.

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О чем еще говорилось в исследовании ВШЭ

Еще 18% россиян имеют доход в размере от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а 8% наших соотечественников — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. Эксперты Высшей школы экономики совместили данные обследования домохозяйств Росстата с информацией из налоговых деклараций за 2022 год от Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом доля граждан с доходом в 100–150 тыс. рублей составляет 1,8%, с доходом в 150–200 тыс. рублей — 1,1% населения, сказано в исследовании. Только 0,5% россиян зарабатывают свыше 200 тыс.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исследование ВШЭ показало, что уровень неравенства в России выше, чем считалось ранее. Речь идет об основных индикаторах — коэффициенте Джини (он отражает неравномерность распределения доходов; показатель варьируется от 0 до 1, и чем дальше он от нуля, тем выше неравенство) и индексе фондов (отношение средних доходов в двух крайних десятипроцентных группах наиболее и наименее обеспеченных граждан).

За счет использования в исследовании ВШЭ данных налоговой службы индекс Джини вырос с 0,34 до 0,36, а индекс фондов — с 9,1 до 9,9.

Как Росстат оценивает бедность в России

Согласно официальной статистике, в 2024 году уровень бедности в стране обновил исторический минимум, опустившись до 7,2%. К бедным в прошлом году можно было отнести 10,5 млн человек — на 1,7 млн меньше, чем в 2023-м. Для расчета этого показателя статведомство использует стоимость потребительской корзины на одну персону в четвертом квартале 2020 года, индексированную на накопленную с тех пор инфляцию. В 2024-м эта сумма в среднем равнялась 15,5 тыс. рублей в месяц.

Заметим, что в течение года показатель бедности снижался: если в первом квартале число россиян с доходами ниже границы бедности составляло 14 млн человек (9,6% населения), то во втором — 12,4 млн (8,5%), в третьем — 11,8 млн (8%), а в четвертом — уже 7,7 млн человек (5,3%).

На это повлиял рост доходов: реальные (то есть с учетом инфляции) выросли на 8,6%, а реальные располагаемые (с учетом инфляции и вычетом обязательных платежей, то есть налогов, сборов и проч.) — на 4,1%.

Какая сейчас средняя зарплата в России

По итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России составила 87,9 тыс. рублей (с учетом премий, но до вычета налогов). Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 74,8 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты, конечно, в добывающих регионах и столице.

В тройку лидеров входят Чукотский АО с зарплатой в 185 тыс., Ямал — 163,9 тыс. и Москва — 162,1 тыс. рублей. А замыкают топ-5 Магадан (153,8 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (134,4 тыс. рублей). При этом «отстающие» регионы (где оплата труда почти на 20% ниже среднего по России) демонстрировали опережающий рост доходов населения: там они составили около 70 тыс. рублей. И это, конечно, заметно выше 40 тысяч рублей.

Проблема в том, и на это не раз обращали внимание экономисты, что средняя зарплата плохо отражает реальную ситуацию. Ведь это просто среднее арифметическое всех зарплат, включая нищих и миллионеров. Все мы помним шутку: если начальник ест мясо, а подчиненный капусту, то в среднем все едят голубцы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие еще бывают зарплаты

Более информативна в этом плане медианная зарплата. Она делит оклады всех занятых на две части: половина из них получает выше определенной суммы, а другая — ниже. По данным сервиса «СберИндекс», на февраль 2025 года медиана равнялась 55,8 тыс. рублей (заработные платы в данном случае оцениваются после вычета НДФЛ).

А вот по оценкам платформы для поиска работы hh.ru, медианная зарплата в марте достигла 74,9 тыс. рублей, что на 9,9 тыс. рублей больше, чем год назад.

Существует еще так называемая модальная зарплата, хотя она редко публикуется в СМИ. Это доходы, которые имеют наибольшую частоту в выборке. К примеру, у группы людей ежемесячные поступления составляют 30 тыс., 40 тыс., еще раз 40 тыс., а затем 50 тыс. и 60 тыс. рублей. Модальная зарплата будет 40 тыс. рублей, поскольку это значение встречается чаще всего.

Данный показатель полезен для определения наиболее распространенных категорий сотрудников и подходит для анализа ситуации в больших сообществах.

Как экономисты оценивают финансовое благополучие россиян

Не все так плохо

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханов Ольга Лебединская в беседе с NEWS.ru называет вопрос доходов населения непростым. Но она напоминает, что в августе прошлого года прожиточный минимум составлял 17,7 тыс. рублей, а медианная зарплата при этом — 59,2 тыс. Вместе с тем Росстат насчитал 11,2% россиян, которые получали доход свыше 100 тыс. рублей, замечает эксперт.

Иными словами, не все так плохо, как кажется. Чтобы не быть голословными, заходим на один из сервисов по поиску работы и выбираем Вологду. Прямо сейчас здесь предлагается 2830 вакансий. Зарплаты — от 35 до 450 тыс. рублей в месяц.

К примеру, ищут инженера-конструктора, готовы платить от 180 тысяч. Управляющему рестораном предлагают 100–200 тыс. рублей, сварщику — от 200 тыс. на руки. Правда, две трети всех вакансий предлагают не более 90 тысяч. А самый массовый диапазон — это 30–50 тысяч в месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В любом случае мы небогатая страна в плане внутреннего потребительского спроса. Ни наши рекорды по числу миллиардеров, ни обороты по экспорту сырья, ни триллионы рублей на депозитах не имеют отношения к наличию реально массового среднего класса. Его у нас нет», — комментирует для NEWS.ru экономист, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

Да, сегодня есть бедные люди, которые при первых признаках замаячившего благосостояния бросаются набирать кредиты, не обращая внимания на ставку, признает аналитик. С другой стороны, хороший специалист — в особенности умеющий и не боящийся работать руками — однозначно будет нарасхват, и «доедать хлеб без соли он не станет», считает собеседник NEWS.ru.

Могло быть и лучше

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац замечает, что уровень зарплат не всегда отражает действительность, хотя бы потому, что некоторые семьи имеют не один источник доходов. С другой стороны, растущие зарплаты «съедает» высокая инфляция, вместе с которой поднимается стоимость товаров первой необходимости. «У большей части населения доходы низкие, а расходы на первостепенные нужды, в том числе оплату коммунальных услуг, высокие», — говорит эксперт NEWS.ru.

По ее словам, средний уровень заработной платы по Москве вырос до 160 тыс. рублей, но «все знают, как эта цифра формируется». «В целом, если бы все было хорошо, как показывает статистика, при наступлении пенсионного возраста россияне уходили бы на пенсию и больше не работали», — заключает Ушкац.

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