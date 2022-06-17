«Мы сильно пострадали»: Греф рассказал о последствиях санкций для Сбербанка Герман Греф: западные санкции сильно ударили по Сбербанку

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Герман Греф

Западные санкции сильно ударили по Сбербанку, рассказал глава банка Герман Греф изданию RTVI на Петербургском международном экономическом форуме. Несмотря на это, Сбер увеличил технологические вложения в свои продукты и наблюдает огромный спрос на них со стороны бизнеса, отметил Греф.

Мы, конечно, сильно пострадали. По отношению к нам было совершено, на мой взгляд, совершенно немыслимое беззаконие. По всему миру. По поводу иностранных инвестиций, надёжности тех стран и защиты там права собственности — я думаю, что те, кто таким образом поступил, они обязательно заплатят свою макроэкономическую цену, — сказал он.

При этом Греф заверил, что банк продолжит развивать рынок капитала и выводить его на международный уровень, так как ни одна страна не может быть независимой от глобальной экономики.

Что касается уехавших из России после начала военной операции сотрудников, их он не осуждает, так как люди испугались и это нормально, сообщил руководитель Сбербанка. Ничего критичного для компании не произошло.

Ранее Герман Греф спрогнозировал серьёзный экономический спад в этом году и меньший в следующем. Расти же российская экономика, по его мнению, начнёт в 2024-м.