«Мы против санкций»: Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является экономическим проектом. Его необходимо завершить, заявила во время пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель. Политик также выступила против экстерриториальных санкций со стороны Соединённых Штатов Америки.
Кроме того, глава кабмина ФРГ подчеркнула, что проект СП-2 не надо связывать с «делом Навального»,
Также канцлер заявила, что РФ не задействует в Белоруссии резерв силовиков, созданный Кремлём для Минска. Таким образом политик ответила на просьбу дать оценку заявлению лидера РФ Владимира Путина о формировании подобных подразделений. Она добавила, что Берлин не собирается менять политику в отношении РФ из-за ситуации с болезнью российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.
Сдержанность и даже лояльность Германии по отношению к России среди прочего может объясняться её нескрываемой заинтересованностью в энергетическом проекте «Северный поток — 2», из-за чего ФРГ даже не побоялась испортить отношения с США. Те в ответ объявили санкционно-экономическую борьбу. Однако, как писал NEWS.ru, в Германии угрозы США из-за строительства газопровода назвали верхом наглости.
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