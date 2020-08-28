«Мы против санкций»: Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/0227a960-e91f-11ea-8a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2

Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является экономическим проектом. Его необходимо завершить, заявила во время пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель. Политик также выступила против экстерриториальных санкций со стороны Соединённых Штатов Америки.

Кроме того, глава кабмина ФРГ подчеркнула, что проект СП-2 не надо связывать с «делом Навального», пишет агентство ТАСС. Она подчеркнула, что цель Германии, как и прежде, заключается в том, чтобы иметь хорошие отношения с Российской Федерацией, так как это «огромная страна с долгой и большой культурой». Вместе с тем, отметила канцлер, «кривая напряжения» почти наверняка будет сопровождать обе страны в ближайшие месяцы.

Также канцлер заявила, что РФ не задействует в Белоруссии резерв силовиков, созданный Кремлём для Минска. Таким образом политик ответила на просьбу дать оценку заявлению лидера РФ Владимира Путина о формировании подобных подразделений. Она добавила, что Берлин не собирается менять политику в отношении РФ из-за ситуации с болезнью российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Сдержанность и даже лояльность Германии по отношению к России среди прочего может объясняться её нескрываемой заинтересованностью в энергетическом проекте «Северный поток — 2», из-за чего ФРГ даже не побоялась испортить отношения с США. Те в ответ объявили санкционно-экономическую борьбу. Однако, как писал NEWS.ru, в Германии угрозы США из-за строительства газопровода назвали верхом наглости.