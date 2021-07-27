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МВФ заявил о быстром восстановлении экономики России

17:37, 27 июля 2021
МВФ заявил о быстром восстановлении экономики России
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Рост ВВП России в первом квартале 2021 года был увереннее, чем ожидалось. Об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат на специальном брифинге, посвящённом публикации обновленного доклада организации о перспективах развития мировой экономики.

В своем докладе МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 4,4%. Отмечается, что рост показателей, по сравнению с апрельским прогнозом, составил 0,6 %. При этом эксперты оценили и возможную оценку экономического спада в России на 2022 год, уменьшив её с 3,8% до 3,1%.

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