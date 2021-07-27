МВФ заявил о быстром восстановлении экономики России

Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Срок действия соглашения — до 2023 года. Об этом говорится в сообщении «Азерконтракта».

Соответствующее соглашение подписано между компанией «Азерконтракт» и группой «Газпром». Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и таких же объёмов газа из России в Азербайджан в...