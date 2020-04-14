МВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефть

https://static.news.ru/photo/0b8d1362-7e50-11ea-a42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

Международный валютный фонд понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть.

Согласно апрельскому докладу фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO), прогноз на текущий год понижен на $22,42 по сравнению с январским — до $35,61 за баррель.

Кроме того, прогноз на следующий год также понижен. Так в 2021 году средняя цена чёрного золота за баррель ожидается на уровне $37,87 (на $20,16 ниже предыдущего прогноза).

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.