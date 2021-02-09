МВФ призвал Центробанк РФ опустить ключевую ставку ниже 4%

https://static.news.ru/photo/73fa5de4-6ae8-11eb-bbeb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральному банку России в 2021 году лучше понизить ставку ещё на 0,5 п.п., говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) после консультаций с властями РФ. Сейчас показатель установлен на уровне 4,25%.

В январе 2021-го инфляция превысила в РФ 5% впервые с первой половины 2019-го. Тогда рост стоимости товаров ускорился на фоне роста НДС с 18 до 20%. МВФ в докладе уточнил, что несмотря на временное повышение темпов, без дальнейшего смягчения политики регулятора в РФ к концу 2021-го негативные процессы в экономике опустились ниже целевого показателя. В России это 4%, пишет РБК со ссылкой на документ.

МВФ также предсказывает ускорение темпов восстановления экономики РФ к середине 2021-го, например, на фоне ослабления рисков, связанных с пандемией COVID-19.

Предполагается, что нынешнее восстановление [экономики] ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии [новой коронавирусной инфекции] спадёт, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а падение нефтедобычи будет постепенно слабеть в соответствии с соглашением ОПЕК+, — заявили в МВФ.

Тем временем падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,1% ВВП. Об этом сообщается на сайте Росстата. Это максимальный спад с 2009 года. Отмечается, что номинальный объём ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн рублей. При этом оценка статистического ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов.

Ранее сообщалось, что в российских банках запасы золота упали почти вдвое и достигли минимального показателя за последние полтора года. В связи с сезонными факторами и предпочтениями клиентов банки сокращают вложения в драгметаллы.

Как писал NEWS.ru, Международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз по росту показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в России на ближайшие годы. В последнем докладе МВФ прогнозируется рост ВВП в РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2021 году. В октябрьском прогнозе фонда эти показатели равнялись 2,8% и 2,3% соответственно.