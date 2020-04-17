МВФ: принятые меры по стимулированию спроса не позволят выйти из кризиса

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Эксперты сообщили, что финансовой поддержки бизнеса и госгарантий на зарплатные кредиты на всех не хватит, а безработных может быть больше, чем считают власти.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с начала 2020 года количество безработных россиян выросло до 735 тысяч человек, передаёт «Газета.ru». Портал отмечает, что данные Минтруда и Росстата...