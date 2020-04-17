МВФ: принятые меры по стимулированию спроса не позволят выйти из кризиса

https://static.news.ru/photo/a5a57ce4-8055-11ea-a745-fa163e074e61_660.jpgКристалина Георгиева Фото: Liu Jie/XinHua/GlobalLookPress
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что меры по стимулированию спроса, принятые в прошлом, не позволят восстановить экономику. Она также отметила, что кризис, который происходит сейчас, отличается от предыдущих.
Нынешний кризис произошёл в сфере общественного здравоохранения, поэтому принятые в прошлом меры по стимулированию спроса уже не позволят восстановить экономику. Этот кризис отличается от тех, что были раньше, — привели слова главы МВФ в ТАСС.
Кристалина Георгиева отметила, что восстанавливать экономику нужно осторожно, чтобы не допустить новых случаев заражения.
Необходимо составить список приоритетов, где риск заражения остаётся низким, начиная с предприятий с развитой системой автоматизации производства, — процитировали главу МВФ в ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в 2020 году мир ожидает худший кризис со времён Великой депрессии. Она считает, что от кризиса пострадают все, поэтому следует бороться с коронавирусом сообща.