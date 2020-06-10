МВФ предупредил о риске дефолта в ряде стран

https://static.news.ru/photo/5f5a69d2-ab90-11ea-83d4-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева, глава МВФ Фото: Liu Jie/XinHua/GlobalLookPress

Бедным государствам грозит дефолт, если частные кредиторы не поддержат предложение G20 о праве на приостановку выплат по внешнему долгу, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Свою позицию Георгиева аргументировала тем, что некоторые страны и так «несут непосильную ношу», а в последние месяцы столкнулись с дополнительными проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Отказ предоставить послабления по кредитным обязательствам и возможность реструктуризировать долг могут привести к беспорядочным дефолтам, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что МВФ и группа стран G20 решили отсрочить выплату долгов для ряда беднейших стран мира, а пополняться в этот период средства фонда будут за счёт добровольных взносов стран — участников МВФ.

Как писал NEWS.ru, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Киеву кредита в размере $5 млрд. Такое решение исполнительный совет принял по итогам заседания, прошедшего во вторник, 9 июня.