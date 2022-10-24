МВФ предрекает Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Европа благодаря накопленным резервам топлива ближайшую зиму переживет, однако в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Возможен и экстремальный сценарий при сочетании аномальных холодов с отсутствием поставок газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

В МВФ указали на то, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали в годовом выражении на 80%, семь стран полностью отказались от экспорта.

При экстремальном сценарии, по оценкам МВФ, европейцам придется сократить потребление топлива на 6%, наиболее уязвимые страны при этом потеряют около 3% ВВП к базовому прогнозу. В любом случае, весной 2023 года Европе придется восполнять запасы.

При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году, — цитирует агентство доклад.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил NEWS.ru, что снижение цены на газ в Евросоюзе связано с теплой погодой. По его словам, цены гарантированно резко поползут вверх ориентировочно к середине ноября, когда у Европы снова появится необходимость закупать газ, причем в колоссальных объемах.