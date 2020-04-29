МВФ предоставит Коста-Рике $504 млн на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c2ee721c-8a7b-11ea-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dato/XinHua/GlobalLookPress

Международный валютный фонд (МВФ) решить выделить Коста-Рике финансовую помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией в размере $504 млн.

Исполнительный совет МВФ одобрил запрос Коста-Рики на срочную финансовую помощь в размере 504 млн долларов США для удовлетворения неотложных потребностей, связанных с пандемией COVID-19. Эти средства обеспечат своевременную поддержку здравоохранения и мер по оказанию помощи уязвимым группам населения, — приводит сообщение организации ТАСС.

В МВФ отметили, что правительство Коста-Рики уже приняло ряд важных мер по борьбе с распространением коронавируса и поддержания экономики в условиях пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Египта запросило финансовую помощь у МВФ для снижения экономического влияния пандемии коронавируса. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, сотрудники МВФ уже работают в сотрудничестве с египетскими властями в рамках кредитного механизма SBA (standby creditor's agreement).