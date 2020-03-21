https://static.news.ru/photo/5d5cc8b8-6b13-11ea-8478-fa163e074e61_660.jpg МВФ Фото: Twitter

Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен сообщил о том, что мировая экономика сможет противостоять последствиям пандемии коронавируса нового типа.

Он отметил, что кризис произошёл тогда, когда экономика была к этому готова. Мартин Мюлейзен добавил, что кризис будет временным, а высокий уровень занятости и экономики в мире помогут развить слабую активность в финансовой сфере.

Это очень необычный кризис. Он связан с вирусом, со здоровьем людей, что создаёт огромную неопределённость. Ведь даже если вирус не очень смертелен, он передаётся очень легко. Для экономики это имеет значение, потому что понижается спрос, люди изолированы. Это значит, что очень многие секторы экономики получают большой урон, такие как путешествия и потребление услуг. Например, люди почти не ходят по магазинам, — следует из заявления Мартина Мюлейзена на сайте МВФ.

Глава департамента МВФ также напомнил, что справиться быстрее с распространением коронавируса нового типа поможет карантин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские СМИ объяснили, почему российская экономика сможет выдержать экономический кризис. Журналисты сообщают о том, что санкции против РФ сделали экономику страны более стрессоустойчивой и укрепили её.