https://static.news.ru/photo/053b5aac-b842-11e9-a601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кризисное состояние российской экономики в последние пять лет вызвано не только санкциями против российской стороны и падением цен на нефть. Влияние оказывает целый комплекс факторов.

Международный валютный фонд провёл оценку состояния экономики РФ. Выводы вполне конкретные — наиболее негативное влияние на российскую экономику оказало падение цен на нефть. По оценке фонда, падение цен на нефть забрало 0,65 процентного пункта за период с 2014 по 2018 год. В сравнении: санкции забрали у нас только 0,2 процентного пункта. Также на экономику влияет жёсткая бюджетная политика государства и сдерживающая денежно-кредитная политика, сообщает «Экономика сегодня» .

Есть три глобальных фактора, которые, в целом, позитивно и негативно влияют на российский экономический рост. Это, естественно, цены на энергоносители в мире, это внешнеполитическая ситуация с теми западными санкциями, которые сегодня существуют, а третьим фактором здесь является инерционность сложившейся экономики, не готовой к инновациям и внедрению новых методов, — говорит заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в интервью порталу «Экономика сегодня».

По его словам, у России наблюдаются проблемы с высокотехнологичными производствами, кроме того, на отечественную экономику влияют в том числе и природно-географические факторы. В этой связи сказать, какой их них влияет наиболее остро на наше народное хозяйство, довольно сложно. Также он отметил, что необходимо согласиться с выводами, обозначенными в докладе МВФ.

Согласно докладу МВФ , ожидаемый рост экономики в 2019–2020 годах зависит от повышения роста в странах, испытывающих стресс, например, в Иране, Венесуэле, Турции и Аргентине.

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