МВФ освободил от долговых выплат на полгода 25 развивающихся стран

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Эксперты, проанализировав финансовое положение в России, пришли к выводу, что принятие срочных антикризисных мер помешает исполнению целей нацпроектов. Причём это затронет не только крупные инфраструктурные проекты, но и цели по увеличению продолжительности жизни россиян и снижению бедности в стране.

Под ударом окажутся такие цели, как борьба с бедностью и рост продолжительности жизни. В те сроки, которые отводились на выполнение поставленных целей, они точно не будут выполнены. Честно говоря, были...