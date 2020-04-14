МВФ освободил от долговых выплат на полгода 25 развивающихся стран

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что долговые обязанности 25 развивающихся стран будут поддерживаться полгода за счёт специального трастового фонда организации.
На эти цели фонд выделит гранты около $500 млн на обслуживание долгов,
По данным издания, гранты будут выделены странам: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, ДР Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того, Йемен.
Как писал NEWS.ru ранее, Кристалина Георгиева заявила о том, что в 2020 году мир ожидает худший кризис со времён Великой депрессии. Она отметила, что коронавирусная инфекция нарушила социальный и экономический порядок всех стран в огромных масштабах.
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