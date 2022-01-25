МВФ объяснил, чем грозит мировой экономике конфликт между РФ и Украиной

Первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила, что эскалация российско-украинского конфликта неминуемо приведёт к росту стоимости энергоносителей для многих стран. А также обернётся более продолжительным периодом мировой инфляции. Об этом замглавы Международного валютного фонда сообщила на брифинге, посвящённом обновлённому прогнозу глобальной экономики, её выступление транслировал Bloomberg TV.

Инфляция растёт повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков, — сказала Гопинат.

В докладе МВФ, опубликованном 25 января, отмечается, что сложившаяся «геополитическая напряжённость» в Восточной Европе подвергает опасности поставки энергоносителей, международную торговлю и кооперацию. В базовом сценарии МВФ даётся прогноз, что рост мирового ВВП в 2022 году затормозится до 4,4% по сравнению с 5,9% по итогам 2021 года. Хотя ещё в октябре МВФ ожидал, что мировая экономика в наступившем году вырастет на 4,9%. При этом инфляция в экономически развитых странах в 2022 году составит 3,9%, что на 1,6 п.п. больше, чем прогнозировалось в октябре. А в развивающихся странах — на 5,9%, что на 1 п.п. больше октябрьского прогноза.

По сообщению телеканала CNN, Белый дом готовит планы альтернативных поставок энергоносителей на случай, если «вторжение» России на Украину спровоцирует дефицит природного газа в Европе и негативно отразится на мировой экономике. С рядом стран и компаний в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии обсуждается возможное увеличение поставок природного газа на европейский рынок.

Ранее сообщалось, что США предложили новые санкции против России на случай эскалации конфликта на Украине. Речь идёт об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, а также о сокращении дипломатических контактов. Потенциальный ущерб экономике России в связи с их введением может достигнуть $50 млрд.