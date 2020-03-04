https://static.news.ru/photo/c43c15c4-5e2b-11ea-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наименее благополучные и развивающиеся страны, ведущие борьбу с коронавирусом, могут рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда.

МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд, — сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.

Страны будут обязаны потратить эти денежные средства только на борьбу с новым заболеванием, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фондовые индексы США начали вновь расти после рекордного падения из-за коронавируса. А эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» сообщил о том, что опасения в связи с распространением коронавируса повлияли и на российский фондовый рынок вслед за мировыми площадками. Он спрогнозировал снижение потребительской способности и замедление глобальных бизнес-процессов.