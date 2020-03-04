Наименее благополучные и развивающиеся страны, ведущие борьбу с коронавирусом, могут рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда.
МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд, — сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
Страны будут обязаны потратить эти денежные средства только на борьбу с новым заболеванием,
Ранее NEWS.ru писал о том, что фондовые индексы США начали вновь расти после рекордного падения из-за коронавируса. А эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» сообщил о том, что опасения в связи с распространением коронавируса повлияли и на российский фондовый рынок вслед за мировыми площадками. Он спрогнозировал снижение потребительской способности и замедление глобальных бизнес-процессов.
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