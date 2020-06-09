МВФ даст Украине кредит в размере $5 млрд

https://static.news.ru/photo/67b6bb30-aa9b-11ea-beba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de /Global Look Press

Исполнительный совет международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Киеву кредита.

Такое решение исполнительный совет принял по итогам заседания, прошедшего во вторник, 9 июня, сообщает ТАСС.

Исполнительный совет сегодня одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках механизма кредитования стенд-бай, — говорится в заявлении МВФ.

Займ будет выдан на срок 18 месяцев, первый транш Украина получит в течение июня 2020 года — около $2,1 млрд. Деньги должны восполнить дефицит бюджета страны и, частично, будут направлены на продолжение реализации внутренних реформ.

Как писал NEWS.ru ранее, Юлия Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не стала проводить реформу, которую обещала Международному валютному фонду (МВФ). Об этом заявил бывший министр развития экономики страны Тимофей Милованов.