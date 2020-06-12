МВД РФ закупит более трёх тысяч патрульных машин для регионов

https://static.news.ru/photo/b333bd70-ad8d-11ea-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году МВД РФ закупит для регионов России более 3,6 тысячи полицейских патрульных автомобилей. Общая сумма закупки составит 7 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные портала госзакупок. Согласно им, на поставку патрульных машин в территориальные органы МВД было проведено около 20 тендеров. По некоторым из них уже подписаны контракты.

Машины будут доставлены во все федеральные округа страны. Сроки поставки разные, часть автомобилей будут доставлены заказчику до 1 сентября, остальные — до 31 ноября. Поставщиками станут ООО «Авто Сити», ООО «Рольф», ООО «Торговый дом "Регион центр"» и Ульяновский автомобильный завод.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минфин России направил на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий оптимизацию и упрощение государственных и муниципальных закупок. Документ был доработан с учётом поручения вице-премьеров Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина.