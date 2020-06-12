МВД РФ закупит более трёх тысяч патрульных машин для регионов

В 2020 году МВД РФ закупит для регионов России более 3,6 тысячи полицейских патрульных автомобилей. Общая сумма закупки составит 7 млрд рублей.
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Машины будут доставлены во все федеральные округа страны. Сроки поставки разные, часть автомобилей будут доставлены заказчику до 1 сентября, остальные — до 31 ноября. Поставщиками станут ООО «Авто Сити», ООО «Рольф», ООО «Торговый дом "Регион центр"» и Ульяновский автомобильный завод.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минфин России направил на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий оптимизацию и упрощение государственных и муниципальных закупок. Документ был доработан с учётом поручения вице-премьеров Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина.
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