Мужчинам назвали условия для получения маткапитала

Мужчина имеет право получить маткапитал, только если он является единственным усыновителем первого ребёнка. Также он может получить выплату, являясь единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей, пояснила в интервью агентству ПРАЙМ доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Капитанец.

Мужчина вправе рассчитывать на маткапитал, если он является единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшимся правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года, — рассказала эксперт.

Что касается выплат на последующих детей, решение об усыновлении должно вступить в силу, начиная с 2007 года.

На господдержку может рассчитывать отец ребёнка, рождённого от суррогатной матери, и позже вступивший в брак. Право на получение маткапитала может переходить к отцу в некоторых случаях. Например, в случае смерти супруги.

Ранее сообщалось, что свыше 1,6 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала в 2022–2024 годах. При этом его размер в рамках федерального бюджета будет проиндексирован — на первого ребёнка он вырастет до 544 301 рубля к 2024-му.