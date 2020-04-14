Музеи и зоопарки могут войти в список пострадавших от пандемии отраслей

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Минэкономразвития РФ предложило правительству включить музеи и зоопарки в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой расширить список пострадавших от коронавируса отраслей, включив туда кинотеатры и стоматологические клиники.

NEWS.ru сообщал, что государству следует признать пострадавшими от пандемии коронавируса все отрасли отечественной экономики и оказать им дифференцированную помощь. Такого мнения придерживается аудитор Счётной палаты Данил Шилков.