Мутко рассказал, с какой скоростью россияне погашают ипотеку

https://static.news.ru/photo/f3fbbd7c-4a85-11eb-a0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россияне в среднем погашают двадцатилетние ипотечные кредиты за семь — девять лет, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Люди двадцатилетние кредиты гасят в диапазоне семи — девяти лет, — сказал он, выступая перед журналистами.

По его словам, в настоящее время рыночная ипотечная ставка составляет 8% годовых.

Мутко также подчеркнул, что по итогам 2020 года планируется выдать 1,7 млн ипотеки на сумму 4 трлн рублей, что является рекордным показателем. Это связано с льготной ипотекой на новостройки под 6,5% годовых и выплатами в 450 тысяч рублей на погашение кредита многодетным семьям.

Он добавил, что дефолтная задолженность по ипотечным кредитам находится на уровне в 1,5%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что ипотека является современной разновидностью рабства. По его словам, люди, взявшие ипотеку, впадают в сильную зависимость от кредитного бремени, чувствуя постоянный страх потери рабочего места и репутации.