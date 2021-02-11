Мутко предложил продлить программу льготной ипотеки после коррекции

https://static.news.ru/photo/e98a1f8c-6c68-11eb-9ac8-96000091f725_660.jpg Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить, но только после внесения изменений.

По его словам, действие программы необходимо прекратить в регионах, где стоимость жилья увеличилась особенно сильно, так как рост цен более чем на 19% нивелирует эффект.

Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не даёт, — пояснил он.

Мутко уточнил, что программа задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера поддержки граждан, которые лишились части доходов во время пандемии. Если застройщик или покупатель перестаёт получать выгоду, подчеркнул он, то либо нужно менять программу, либо отказаться от неё и переводить в меры соцподдержки.

В пример он привёл оценки госкорпорации «ДОМ.РФ», фиксирующие рост цен на квартиры более чем на 19%, что нивелирует выгоду от программы для граждан. В такой ситуации выигрывают только застройщики и банки.

Мутко добавил, что для продления программы необходимо выявить регионы, где не наблюдается такое увеличение стоимости жилья и где есть неудовлетворённый спрос, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил свою позицию в отношении ипотечных кредитов, рассказав, что банки пользуются неумением граждан считать деньги.