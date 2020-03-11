https://static.news.ru/photo/5be0fc54-6440-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ипотечные ставки могут увеличиться, если Банк России решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, около недели банки, «если смотреть в длинную», выдают ипотечные кредиты себе в убыток.

Здесь вопрос в том, как себя поведёт ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдёт, ставки могут вернуться ещё на 1-2 пункта назад, — отметил он.

Мутко уточнил, что сейчас в среднем действует 8,5-процентная ставка по ипотеке. Он добавил, что ещё неделю-полторы банки продолжат работать в режиме уже согласованных ипотечных ставок, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главной целью правительства является защита населения от финансовой неопределённости. По его словам, сейчас важно, чтобы все органы федеральной исполнительной власти и Центробанк скоординировали свою работу.