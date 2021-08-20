Мусоросжигающим станциям могут разрешить не возвращать госсубсидии

Правительство РФ предложило не изымать госсубсидии в размере 12,7 млрд рублей из выручки пяти пилотных мусоросжигающих тепловых электростанций (МТЭС), которые строятся в Московской области и Татарстане. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

По данным издания, Минпромторгу РФ поручено договориться с промышленностью не взимать с «РТ-Инвеста» штрафы на отсрочку ввода МТЭС на год, а Торгово-промышленной палате РФ — подтвердить случаи форс-мажорных обстоятельств, которые привели к задержке ввода. В Министерстве энергетики РФ пояснили, что срок действия договора о предоставлении мощности не будет продлён, а компании необходимо договориться со всеми потребителями оптового энергорынка.

Кроме того, для пилотных МТЭС могут повысить долю газа в топливном балансе станций до 20% на первые шесть месяцев после запуска. В мае профильные ассоциации выступили против этой идеи, посчитав, что увеличение доли газа превратит МТЭС в обычные газовые станции.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором говорится, что синдикат банков планирует приостановить финансирование строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, начатое в 2018 году. Причиной стало принятие двух постановлений правительства, которые существенно ухудшают экономику проекта, а также отмена региональных льгот по налогу на прибыль и пандемия коронавируса, увеличившая риск задержки поставки оборудования для заводов.

Согласно проекту, 80% энергии на заводах должно вырабатываться из отходов, однако в августе 2020 года было принято постановление правительства, устанавливающее, что на этих заводах должно вырабатываться не менее 95% энергии из возобновляемых источников. А в феврале 2021 года было принято постановление, исключающее средства бюджетной поддержки подобных предприятий. По мнению Чемезова, это решение приведёт к снижению выручки и сделает проект нерентабельным.

Общий объём инвестиций в проект составляет 185 млрд рублей, а с учётом строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов — 200 млрд рублей. Ожидается, что они будут запущены до конца 2023 года.