Мурашко отметил преимущества системы медстрахования в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская система медицинского страхования позволяет покрыть затраты пациента в условиях эпидемии.
Об этом глава Минздрава сказал на встрече министров здравоохранения стран G20. По его словам, благодаря ей российские граждане могут не думать о том, как оплатить услуги по оказанию помощи пациентам с коронавирусом,
Национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения, — заявил Мурашко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, у которых тест на коронавирус оказался положительным, получают всю необходимую медицинскую помощь.
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