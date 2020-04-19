Мурашко отметил преимущества системы медстрахования в РФ

https://static.news.ru/photo/2c744c6e-8254-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская система медицинского страхования позволяет покрыть затраты пациента в условиях эпидемии.

Об этом глава Минздрава сказал на встрече министров здравоохранения стран G20. По его словам, благодаря ей российские граждане могут не думать о том, как оплатить услуги по оказанию помощи пациентам с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Национальная система медицинского страхования позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения, — заявил Мурашко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что пациенты, у которых тест на коронавирус оказался положительным, получают всю необходимую медицинскую помощь.