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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.

Таким образом МРОТ станет больше на 850 рублей, передаёт ТАСС .

В следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей, - сказал Медведев.

Глава Кабмина напомнил, что каждый год минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение МРОТ коснётся более трёх миллионов граждан России. По его словам, процесс затронет в первую очередь тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, писал News.ru.