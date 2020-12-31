МРОТ и прожиточный минимум увеличиваются с 1 января

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в РФ составит 12 792 рубля в месяц, размер прожиточного минимума (ПМ) — 11 653 рубля.
Минтруд в 2020 году предложил ввести новый порядок расчёта данных показателей,
В ведомстве считают, что увеличение показателей приведёт к росту пенсий и поможет россиянам улучшить своё социальное положение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прожиточный минимум для трудоспособных россиян за 2020 год, по предварительным расчётам Министерства труда и социальной защиты РФ, составил 12 223 рубля. Показатель для всех категорий населения составил 11 301 рубль. Прожиточный минимум для пенсионеров ведомство оценило в 9299 рублей, для детей — в 11 203 рубля.