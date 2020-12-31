МРОТ и прожиточный минимум увеличиваются с 1 января

https://static.news.ru/photo/1bbf4d5a-4bb8-11eb-bffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в РФ составит 12 792 рубля в месяц, размер прожиточного минимума (ПМ) — 11 653 рубля.

Минтруд в 2020 году предложил ввести новый порядок расчёта данных показателей, сообщает РИА Новости. Теперь соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы составит 42%, а соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — 44,2%. При этом размер МРОТ нельзя будет снизить даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

В ведомстве считают, что увеличение показателей приведёт к росту пенсий и поможет россиянам улучшить своё социальное положение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прожиточный минимум для трудоспособных россиян за 2020 год, по предварительным расчётам Министерства труда и социальной защиты РФ, составил 12 223 рубля. Показатель для всех категорий населения составил 11 301 рубль. Прожиточный минимум для пенсионеров ведомство оценило в 9299 рублей, для детей — в 11 203 рубля.