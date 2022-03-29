МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют на размер инфляции

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум могут проиндексировать на размер инфляции, рассказали источники «Известий», знакомые с ходом обсуждения темы. Эксперты между тем предложили изменить методику их расчёта из-за непрогнозируемой инфляции.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству пересмотреть показатели МРОТ и прожиточного минимума в связи с нынешней высокой инфляцией. Так, в Минэкономразвития заявили, что уже в середине марта годовая инфляция превысила 14,5%, а опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют инфляцию в 2022 году на уровне 20%. О том, что такие предложения формируются и скоро будут представлены, сообщил на заседании комитета Госдумы глава Минтруда Антон Котяков.

Уточняется, что обновлённый МРОТ может составить более 14,5 тысячи рублей, а прожиточный минимум — свыше 13,3 тысячи рублей. Однако эксперты предлагают временно отказаться от условно новой методики расчёта и сделать основой прожиточного минимума новый показатель — так называемую границу бедности, используемую для статистической оценки уровня бедности и минимальных потребительских корзин. Отмечается, что она более чувствительна к инфляции и превышает уровень прожиточного минимума.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что, несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, риски возникновения гиперинфляции в РФ практически минимальны. Он считает, что повышение Центробанком ключевой ставки является единственным действенным методом для борьбы с инфляцией в стране.

Эксперт также предположил, что значения инфляции в России будут двузначными, напомнив, что этот показатель был и так на достаточно высоком уровне из-за влияния мирового рынка. Вместе с этим он отметил, что о гиперинфляции говорить не стоит, если не возникнут новые события риска.

В свою очередь эксперты Организации экономического сотрудничества и развития предположили, что в результате событий на Украине рост мирового ВВП сократится на 1%, а инфляция в среднем вырастет на 2,5%, тогда как в России уровень инфляции ускорится до 15% по итогам года. Экономический спад в России аналитики оценили в 10%, на Украине — до 40%.