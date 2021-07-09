Можно не экономить: регионам сделали недвусмысленный намёк

Потенциал восстановления российской экономики после кризиса ещё не исчерпан, считают в Минэкономразвития. В ведомстве прогнозируют, что рост ВВП в 2021-м составит 3,8% вместо ожидаемых ранее 2,9%. Заметнее вырастут цены на нефть и реальные зарплаты россиян, как, впрочем, и инфляция. Заданные ориентиры свидетельствуют о попытке не допустить излишне жёсткой бюджетной политики в регионах. По мнению экспертов, новый прогноз выглядит умеренно оптимистичным.

Минэкономразвития России проинформировало регионы об «отдельных параметрах» обновлённого прогноза социально-экономического развития страны (в его базовом варианте) на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов, сообщает РБК .

Как следует из письма Минэкономразвития руководителям субъектов, эта информация носит «предварительный характер».

ВВП

Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП на текущий год почти на один процент — до 3,8%. В апреле ведомство предполагало, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,9%. Оптимизма у Минэкономразвития прибавилось даже невзирая на новые административные ограничения деловой активности в ряде регионов из-за третьей волны COVID-19.

Если учитывать падение ВВП в 2020 году на 3%, то восстановительный отскок на 3,8% станет самым быстрым ростом экономики с 2012-го. По данным Росстата, среднегодовой рост в 2014–2020 годах составил менее 0,5%.

При этом прогноз по динамике ВВП в 2022–2024 годы остался без изменений: рост на 3,2%, 3% и 3%. Среди причин повышения прогноза на текущий год Минэкономразвития выделяет улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розничной торговли, платных услуг.

Зарплаты

Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2021 год повышен с 3,3% до 4,5% (на следующую трёхлетку он остался без изменений: +5,3%, +5,1%, +5,3%), по росту оборота розничной торговли — с 5,1% до 6,9%, платных услуг населению — с 11,3% до 14,3%.

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, уровень безработицы на конец 2021 года составит 4,7–4,8%. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать и более высокому росту реальных заработных плат — 3,2% против 2% в апрельском прогнозе (2,4% вместо 2,3% в 2022 году).

Впрочем, прогноз по реальным располагаемым доходам в министерстве оставили без изменений: 3% в 2021 году, 2,4% в 2022-м, 2,5% в 2023 году, 2,5% в 2024-м.

Нефть

Одновременно в Минэкономразвития повысили среднегодовой прогноз средней цены марки на нефть марки Urals до $65,9 в 2021 году (против чуть более $60 в апрельском прогнозе) и до $64,8 в 2022-м. Это обусловлено ростом стоимости углеводородов на фоне восстановления мировой экономики. Впрочем, к 2024 году цена на чёрное золото снизится до $57,4 за баррель, ожидает министерство.

Инфляция

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в июне ускорилась до 6,5% годовых, что стало максимальным значением с лета 2016 года. Минэкономразвития в свою очередь повысило ожидания относительно роста потребительских цен в 2021-м до 5,0% с 4,3%, а прогнозные показатели по 2022–2024 годам оставило без изменений.

По словам представителя министерства, инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, — в июне был зафиксирован второй пик роста цен в 6,5%. Но в дальнейшем, как считают в ведомстве, эта динамика будет замедляться.

Курс на повышение

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целом новый прогноз от Минэкономразвития в период формирования федерального и региональных бюджетов на очередные три года — это возможность дать всем участникам процесса актуальные макроэкономические ориентиры, пояснил представитель министерства. Иными словами, в ведомстве пытаются не допустить излишне жёсткой бюджетной политики в следующем году и сокращения госрасходов, для чего и было подготовлено «промежуточное» обновление сценарных условий.

Полноценное уточнение прогноза состоится, как и положено, в августе — сентябре, с учётом квартальных данных за апрель — июнь.

Заметный пересмотр прогноза роста ВВП на текущий год сейчас не выглядит избыточно оптимистичным — он отражает сложившиеся тренды за январь — май, когда экономика действительно восстанавливалась с опережением ожиданий рынка, а на сырьевых рынках складывалась весьма благоприятная конъюнктура, что предполагает и более высокий прогноз цен на нефть. По состоянию на май (последние доступные данные) оборот розничной торговли, обрабатывающая промышленность, строительство уже превысили уровень аналогичного периода «доковидного» 2019 года, добывающая промышленность и сектор услуг приближались к нему. Рынок труда и зарплаты (в отличие от реальных располагаемых доходов) также восстанавливался быстрее, чем предполагалось. Это отражалось и в повышениях прогнозов роста российской экономики как международными финансовыми организациями, так и участниками рынка. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ»

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в этом году рост ВВП России на 3,8%, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — на 3,5%, Банк России — на 3-4% (при этом на июльском заседании прогноз может быть повышен), консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост на 3,4%.

Мы также недавно пересмотрели свою оценку роста ВВП в текущем году с 2,8–3% до 3,3–3,6%. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию 5,5–5,9%, курс доллара на конец года 69–74 рубля, диапазон цен на нефть Brent до конца года $65–70 за баррель, — говорит аналитик.

Экономические риски во втором полугодии эксперт связывает с административными ограничениями на фоне третьей волны COVID-19, распространением штамма «дельта» в мире (что может привести к серьёзным локдаунам и снижению внешнего спроса), а также с периодически возникающими сообщениями о планах правительства по «донастройке» налоговой системы.

По мнению главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, прогноз роста ВВП в 3,8% выглядит пока как оптимистичный, реалистичный вариант — 3,1–3,2%. Но и он возможен лишь при сохранении позитивных внешних и внутренних факторов. В их числе эксперт называет существенное повышение цен на энергоносители, рост доходов от экспорта, стабилизацию спроса — производственного и отчасти потребительского.

Важно, что стабилизировалась для России внешнеполитическая ситуация, которая ещё весной создавала гораздо больше рисков для экономики, — замечает Гойхман.

Основную опасность для экономики представляют новые волны пандемии и штаммы коронавируса, а также инфляция при сохранении низких доходов населения, считает аналитик.

Что касается попытки не допустить курса на жёсткую бюджетную политику, то здесь будут играть роль не только выводы Минэкономразвития, но и других государственных структур, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Так, чтобы снизить уровень инфляции, Центробанк планирует повысить ключевую ставку на ближайшем заседании. А пока российский бюджет неплохо поддерживают цены на нефть. Сейчас топливо торгуется около $74–77 за баррель, и при текущем курсе рубля наполнение казны происходит быстро, компенсируется бюджетный дефицит, возникший в прошлом году, отмечает Деев.

Если так пойдёт и дальше, то необходимости в сокращении расходов действительно не будет.