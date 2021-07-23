Москвичи сократили расходы на кафе

Во время очередных ограничений по коронавирусу в Москве люди стали реже ходить по кафе и ресторанам. В целом за месяц расходы на общепит в столице сократились на 10%. Об этом сообщают «Известия».

Во время введения QR-кодов, справок и прочих ограничений жители столицы быстро переориентировались на доставку еды, и спрос в этом сегменте вырос на 30% за последний месяц. Кроме того, более чем в пять раз выросло оформление заказов на самовывоз.

При этом пострадала развлекательная сфера. Расходы граждан на кино и театры за последние 30 дней сократились в среднем на треть, отмечается в сообщении. Также жители столицы сократили свои расходы на спорттовары приблизительно на 11% и на транспорт в районе 4%.

По сообщению Минпромторга, московские рестораны, у которых не было возможности обзавестись верандами, потеряли за время действия ограничений более 60% доходов.

Хотя сокращение расходов на общепит на 10% не выглядит столь пугающим, бизнесу пришлось переориентироваться на доставку, отметил директор по стратегическим коммуникациям платформы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло. Это, в свою очередь, привело к значительным расходам на логистику, транспорт, рекламу и прочие составляющие.

Ранее стало известно, что россияне стали больше экономить на покупке продуктов из-за повышения цен в магазинах во втором квартале 2021 года. Только 40% респондентов выразили готовность к покупке новых вещей в магазинах, тогда как показатели первого квартала составляли 42%. По подсчётам компании, 71% россиян продолжают экономить.