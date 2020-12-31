Москвичам с 1 января повысили минимальные пенсии и соцвыплаты

https://static.news.ru/photo/b084d936-4cdb-11eb-a284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Москвы с 1 января повысили все соцвыплаты и минимальную пенсию, учитывая городскую надбавку. Увеличение составило 3,7%. Соответствующие документы правительства столицы подписал мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Например, неработающим пенсионерам, проживающим в столице минимум 10 лет, теперь будут перечислять не менее 20 222 рублей в месяц вместо прежних 19 500 рублей. Та же категория граждан, находящихся в Москве менее 10 лет, согласно законам города, с 1 января начнёт получать не менее 13 496 рублей. В 2020 году минимальный размер пенсии для них составлял 12 578 рублей, говорится на сайте мэра региона.

Кроме того, постановление столичных властей предполагает увеличение на 3,7% единовременных и ежемесячных соцвыплат для малообеспеченных семей с детьми (262 тысячи детей), многодетным семьям (420 тысяч детей), семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тысячи получателей), ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (свыше 42 тысяч человек), труженикам тыла (35 тысяч человек), ветеранам труда (830 тысяч человек), реабилитированным гражданам (свыше 10,5 тысячи человек).

Накануне стало известно, что страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 6,3%, средний размер прибавки составит 1 тысячу рублей. Индексация увеличит материнский капитал на 3,7%, в 2021 году россияне будут получать на первого ребёнка 483 882 рубля и 639 432 рубля — на второго. По расчётам правительства, за год помощь от государства на детей смогут получить более 1 миллиона семей. С 1 января начинает действовать приказ Минтруда о предоставлении социальных услуг на дому в полустационарной и стационарной форме. Приоритетом названо оказание услуг россиянам, в том числе имеющим психические расстройства. Они смогут оставаться дома, в благоприятной среде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в России с 1 января увеличились на 3,7%. Индексация ставок состоялась в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изданным 16 сентября 2020 года.

В вагонах «купе», «СВ» и «люкс» (в так называемом дерегулированном сегменте) используется система динамического ценообразования, при которой цены на билеты зависят от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.