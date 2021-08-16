Москва вошла в список самых инновационных городов Европы

Москва улучшила позиции в рейтинге самых инновационных европейских городов Tech Cities of the Future, поднявшись с 18-го на 14-е место. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.
Отмечается, что за звание самого инновационного города
На первом месте оказался Лондон. Следом расположились Париж и Дублин. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергунина, технологическое предпринимательство является перспективным направлением для Москвы.
Бизнес же использует для реализации проектов возможности Московского инновационного кластера, гранты и субсидии, а также участвует в технологических конкурсах и образовательных программах. В то же время по показателю «Экосистема стартапов» Москва вошла в десятку лучших европейских городов, заняв шестую строчку.
Оценки составлялись из расчёта по пяти ключевым факторам. Среди них — экономический потенциал, экосистема стартапов, привлекательность инноваций, экономические затраты и размеры инвестиций.
Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место среди городов мира по уровню развития транспортной системы. Российскую столицу обошли в списке только Сингапур и Пекин.