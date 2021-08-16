Москва вошла в список самых инновационных городов Европы

Москва улучшила позиции в рейтинге самых инновационных европейских городов Tech Cities of the Future, поднявшись с 18-го на 14-е место. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.

Отмечается, что за звание самого инновационного города боролись 76 городов Европы. Основным критерием стали условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

На первом месте оказался Лондон. Следом расположились Париж и Дублин. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергунина, технологическое предпринимательство является перспективным направлением для Москвы.

Бизнес же использует для реализации проектов возможности Московского инновационного кластера, гранты и субсидии, а также участвует в технологических конкурсах и образовательных программах. В то же время по показателю «Экосистема стартапов» Москва вошла в десятку лучших европейских городов, заняв шестую строчку.

Оценки составлялись из расчёта по пяти ключевым факторам. Среди них — экономический потенциал, экосистема стартапов, привлекательность инноваций, экономические затраты и размеры инвестиций.

Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место среди городов мира по уровню развития транспортной системы. Российскую столицу обошли в списке только Сингапур и Пекин.