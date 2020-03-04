https://static.news.ru/photo/510a1f5a-5e13-11ea-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица России вошла в двадцатку городов, благоприятных для жизни и деловой активности людей с состоянием от $30 млн. Москва на 19 строчке рейтинга. Для сравнения — Санкт-Петербург лишь на 78-м месте.

Кроме того, Москва заняла 37-ю позицию из 40 ведущих городов по качеству жизни. В тройке лидеров — Осло (Норвегия), Цюрих (Швейцария), Хельсинки (Финляндия). Среди критериев — личная безопасность, стиль жизни, качество здравоохранения, уровень преступности, баланс между работой и личной жизнью и доступ к зелёным массивам.

Исследования проводила международная консалтинговая компания Knight Frank. Согласно её данным, в течение ближайших пяти лет количество мультимиллионеров в России увеличится на 23%, до более чем 11 тысяч человек.

Ранее Forbes публиковал рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров. На первом месте в нём сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф. Его состояние оценивается в 21,8 миллиарда долларов. Вторую строчку списка заняли дети председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. На двоих они получат 24,4 миллиарда долларов. В тройке лидеров также наследники владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Дмитрий, Юрий и Анастасия получат по 7,6 миллиарда долларов, писал NEWS.ru.