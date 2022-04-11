Москва увеличила товарооборот с Монголией

Внешний оборот торговли Москвы и Монголии в 2021 году на 41,5% превысил показатель предыдущего, сообщает РИАМО. Товарооборот столицы составил более $175 млн, в то время как всей страны — свыше $1,8 млрд, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сотрудничество между Россией и Монголией закреплено различными международными договорами о стратегическом партнерстве, в том числе в торгово-экономической сфере. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году увеличился на 30,7% и превысил $1,8 млрд, при этом доля столицы в нем составляет около 10%, это более $175 млн, — заявил Ефимов.

Он добавил, что страны обсуждают установление зоны свободной торговли, что положительно скажется на торговой активности московских экспортёров.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что московский несырьевой неэнергетический экспорт в Монголию развивают через наращивание поставок потребительских товаров фармацевтической, пищевой, косметической отраслей. При этом развивается промышленный и агропромышленный экспорт.

Ранее Россия сняла ограничения при пересечении сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Въезд на территории обеих стран теперь будет осуществляться через сухопутный участок границы с Россией.