Москва возглавила национальный рейтинг прозрачности закупок, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что столица уже несколько лет удерживает лидирующую позицию.
Это свидетельствует о чёткой системной работе контрактной сферы, понимании перспектив развития в условиях стремительно меняющегося законодательства и цифровой трансформации, а главное — готовности реагировать на возникающие вызовы, — отметил Ефимов.
По его словам, потенциал рынка закупок «огромный», и поэтому необходимо регулярно анализировать деятельность, сверять позиции с коллегами и делиться опытом.
В пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы уточнили, что церемония награждения состоится 16 декабря в Торгово-промышленной палате,
Как писал NEWS.ru, ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в столичных поликлиниках и больницах будет создана психологически комфортная среда. Для этого будут применены ряд архитектурных решений. Он уточнил, что «исцеляющую среду» для пациентов будут организовывать как в новых медицинских учреждениях, так и при реконструкции старых зданий.
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