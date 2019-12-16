https://static.news.ru/photo/05eb5bc0-2014-11ea-94b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва возглавила национальный рейтинг прозрачности закупок, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что столица уже несколько лет удерживает лидирующую позицию.

Это свидетельствует о чёткой системной работе контрактной сферы, понимании перспектив развития в условиях стремительно меняющегося законодательства и цифровой трансформации, а главное — готовности реагировать на возникающие вызовы, — отметил Ефимов.

По его словам, потенциал рынка закупок «огромный», и поэтому необходимо регулярно анализировать деятельность, сверять позиции с коллегами и делиться опытом.

В пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы уточнили, что церемония награждения состоится 16 декабря в Торгово-промышленной палате, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в столичных поликлиниках и больницах будет создана психологически комфортная среда. Для этого будут применены ряд архитектурных решений. Он уточнил, что «исцеляющую среду» для пациентов будут организовывать как в новых медицинских учреждениях, так и при реконструкции старых зданий.